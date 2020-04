Comandantul Gardienilor Revolutiei - armata ideologica a Republicii Islamice Iran - Hossein Salami a amenintat joi Statele Unite cu un ”raspuns decisiv”, in cazul in care amenintarile presedintelui Donald Trump de a ”distruge” ambarcatiuni iraniene la Golful Persic sunt puse in aplicare, relateaza AFP potrivit news.ro. ”Le spunem americanilor ca suntem absolut hotarti si seriosi si ca orice actiune va fi primita cu un raspuns decisiv, care va fi eficient si rapid”, a avertizat la televiziunea de stat generalul de dizivie Hossein Salami. Pe de alta parte, Teheranul l-a convocat pe ambasadorul…