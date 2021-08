Aceasta este rezistența afgană. Va reuși să-i învingă pe talibani? Valea Panjshir este singurul loc din Afganistan ramas in afara controlului talibanilor. Aici, potrivit unor fotografii și videoclipuri aparute in ultimele zile, forțele care se opun mișcarii islamiste par sa fi inceput pregatirea militara a unei mișcari de gherila care sa opuna rezistența grupului fundamentalist ce s-a instalat la putere la Kabul in 15 august, semanand panica și teroare. Imaginile arata personal din cadrul forțelor de securitate afgane care participa la un antrenament militar in zona Bandejoy din districtul Dara, in provincia Panjshir. Acest loc din Afganistan, greu accesibil,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

