Aceasta este pisica lui Marius Manole. De ce i-a pus fotografia pe Facebook Actorul Marius Manole a postat pe Facebook o fotografie cu simpatica sa pisica. Fotografia nu a fost postata pur și simplu, ci este parte dintr-o idee excelenta de promovare, legata de un spectacol de succes al Teatrului Național București, in care evolueaza și actorul. „Actorii noștri talentați din spectacolul s-au laudat cu pisicile lor pe Facebook. Acum a venit randul vostru. Posteaza o fotografie cu pisica ta in secțiunea de comentarii și hai sa ne bucuram impreuna de animaluțele dragi care ne fac viața mai frumoasa”, scrie Mariu Manole pe pagina sa de socializare – https://www.facebook.com/marius.manole/posts/10227655321310364… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

