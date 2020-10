Aceasta este echipa ideală din grupele Mondialului de LoL Ei sunt vedetele care pot contribui decisiv la succesul echipelor lor. Au fost destule meciuri spectaculoase in grupe și cele mai bune 8 echipe se vor infrunta, incepand de joi. Și, la fel ca in orice sport, exista unii jucatori care au aratat un nivel ridicat și de la care așteptarile sunt mari. 4 jucatori asiatici in echipa perfecta Cand vine vorba de Top Lane, nimeni nu s-a descurcat mai bine decat Nuguri, jucatorul celor de la DAMWON. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- CFR Cluj a ajuns pentru a doua oara consecutiv în grupele Europa League dupa ce a trecut în play-off de formația finlandeza KuPS. Dan Petrescu a stabilit lotul de jucatori care vor putea evolua în competiția europeana, însa pe lista care este…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, s-a calificat in grupele Europa League, dupa victoria clara cu finlandezii de la KuPS, scor 3-1, iar antrenorul Dan Petrescu le-a cerut șefilor jucatori noi. „Sper sa facem meciuri bune in grupele Europa League, sa facem istorie și sa mergem mai departe. Dar in momentul…

- Portalul Ligii Profesioniste de Fotbal a anunțat echipa ideala a etapei a doua din Liga 1. Marius Croitoru, tehnicianul Botoșaniului, a fost desemnat antrenorul saptamanii. FCSB, una dintre performele etapei, ofera doi jucatori in echipa ideala intocmita de LPF: Florin Tanase și Dennis Man. De la Chindia,…

- Bayern Munchen si Paris Saint-Germain au cate patru fotbalisti in echipa ideala a sezonului 2019-2020 al Ligii Campionilor, anuntata luni de UEFA, la o zi dupa finala competitiei, castigata cu 1-0 de bavarezi in fata parizienilor. Cei patru jucatori ai lui Bayern sunt Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge…

- Dupa ce a terminat pe locul 3 in Turcia, Beșiktaș cauta sa se intareasca pentru noul sezon și pentru a obține calificarea in grupele UEFA Champions League. Presa turca scrie ca „vulturii” au pe lista doi jucatori trecuți prin Liga 1: Ivan Martic și Fernando Boldrin. Dupa ce turcii au mai scris de interesul…

- FCSB și-a intarit lotul pentru sezonul urmator, insa efectul asupra echipei de baza e minim. Sergiu Buș (27 de ani, atacant), Marius Briceag (28, fundaș stanga) și Alexandru Buziuc (26, extrema stanga) sunt mai mult soluții de rezerva decat titulari importanți. Criteriul de care ține cont Becali mai…

- Echipa de baseball Miami Marlins nu va putea disputa astazi primul sau meci de acasa din sezonul MLB, deoarece 12 jucatori si doi membri ai stafului sau au fost testati pozitiv cu coronavirus, relateaza espn.com, relateaza News.roCitește și: Marius Avram va arbitra meciul dintre CFR Cluj și…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan a declarat, azi, ca au fost depistate alte cinci persoane infectate cu noul coronavirus la formatia CFR Cluj, doi jucatori si trei membri ai staff-ului tehnic, totalul cazurilor la gruparea ardeleana ajungand acum la sase. ”Astazi…