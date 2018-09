Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și-a reluat azi activitațile obișnuite, la doua zile dupa accidentul rutier in care a fost implicat . Igor Dodon a recunoscut ca mai are nevoie de supravegherea medicilor, iar din imagini se poate observa ca are inca urme ale accidentului la nas. Prima ieșire…

- Seful interimar al Serviciului de Protectie si Paza din Republica Moldova (SPPS), Anatolie Golea, a dezmintit marti afirmatiile facute de reprezentanti ai Partidului Socialistilor (prorus, de stanga),...

- Seful interimar al Serviciului de Protectie si Paza din Republica Moldova (SPPS), Anatolie Golea, a dezmintit marti afirmatiile facute de reprezentanti ai Partidului Socialistilor (prorus, de stanga), potrivit carora accidentul rutier in care a fost implicat presedintele Igor Dodon ar fi fost un atentat…

- Vlad Batrincea, deputatul Partidului Socialiștilor, formațiune pro-prezidențiala, considera ca accidentul rutier in care a fost implicat șeful statului, Igor Dodon, nu a fost intamplator, dar o tentativa de asasinare a președintelui. Politicianul a enumerat pe o rețea de socializare cateva motive in…

- Coloana oficiala a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost implicata intr-un grav accident auto. Președintele de peste Prut a fost transportat la spital cu doar cateva zgarieturi și vanatai. Cel puțin patru mașini de ambulanța au sosit la fața locului. Accidentul s-a produs pe drumul dintre…

- Tractoristul implicat in accidentul de la Calțuna, in care au fost raniți zece oameni, a fugit de la fata locului. Barbatul acuzat ca a provocat evenimentul rutier a fost cautat toata seara de politisti. Cateva ore mai tarziu a fost identificat și adus la audieri, acesta fiind sub influența bauturilor…

- Iata ca mai sunt doar cateva zile si se va confirma pe deplin dezvaluirea noastra din urma cu cateva luni bune privind taierea cu aproximativ o treime a bugetului alocat Serviciului de Protectie si Paza. Si cum ”marea rectificare” este deja gata, urmand a fi doar oficializata in una din urmatoarele…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a dat replica lui Liviu Dragnea, care a spus ca șeful statului este implicat în condamnarea sa. ”Nu sunt implicat (n.red.: în condamnarea lui Liviu Dragnea) si apucaturi dictatoriale nu am avut niciodata, nici nu-mi propun…