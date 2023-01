Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PNL al Energiei este așteptat sa anunțe luni, 23 ianuarie, noi decizii dupa tragicul accident de la cariera Jilt Sud, in urma caruia au murit 3 persoane. Mai precis, Virgil Popescu va cere schimbarea managerului Complexului Energetic Oltenia, dar și a finului președintelui CJ Gorj (PSD), potrivit…

- Pe pagina de Facebook Știri din minerit au aparut mai multe fotografii cu drumul unde a avut loc accidentul care s-a soldat cu moartea a trei mineri și ranirea altor zece. ”Daca in poza se vede cata mocirla e pe podul de traversare, chiar dupa ce au bagat lama de buldozer! Cum a fost inainte de accident?”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a declarat, intrebat despre posibile masuri dupa accidentul de la Jilt Sud care sa includa si o demitere a ministrului Energiei Virgil Popescu, ca „in functie de rezultatul acestor evaluari si in functie de cum va arata aceasta inlantuire a responsabilitatilor,…

- Virgil Popescu a anunțat ca cere demisiile celor responsabili de accidentul de ieri de la mina Complexului Energetic Oltenia și spune ca nu mai așteapta vreun raport oficial pentru acesta decizie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru…

- ”Am luat decizia ca accesul in cariera sa se faca doar pe acele cai de acces sigure, care nu pot sa expuna la pericol transportul cu acele autoutilitare 6×6”, a anuntat, marti seara, managerul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, precizand ca minerii sunt transportati cu autoutilitarele cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți seara, 17 ianuarie, ca va trimite Corpul de Control pentru verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni și ranirea altor 10. Popescu a cerut inca de „maine” demisia directorului…

- „In data de 17.01.2023, in jurul orei 13:00, in perimetrul carierei Jilt Sud, personalul care a participat la interventia mecanica la Excavatorul 1400-05 a urcat intr-un mijloc auto pentru a se deplasa la sediu. In timpul coborarii pe o panta, inaintea podului de traversare a transportatorului cu banda T…

- Salariații din Societatea Electrocentrale Craiova solicita creșterea cantitații de carbune pe care Complexul Energetic Oltenia(CEO) il livreaza zi de zi pentru producția de energie electrica și agent termic. Cristian Vasile, președintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, a declarat ca a avut recent…