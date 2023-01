Rude si voluntari ai Asociatiei Aura Ion, studenta decedata in accidentul aviatic petrecut la data de 20 ianuarie 2014 in Muntii Apuseni, s-au recules duminica la locul tragediei, pe Varful Petreasa, la peste 1.400 de metri altitudine. Acestia au urcat pe jos, prin zapada, prin padure, pe ultima parte a drumului, pana in Dambul Bumbului, locul unde a cazut aeronava in urma cu 9 ani, si au aprins o lumanare si au depus o floare alba langa un brad in care se presupune ca a stat tanara in ultimele ore de viata. De asemenea, ei au aprins mai multe candele si au pus buchete de flori si in foisorul…