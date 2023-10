Stiri pe aceeasi tema

- Grav accidentat la ligamentul incrucisat al genunchiului stang in timpul ultimului meci al nationalei Braziliei, Neymar va lipsi mai multe luni. Echipa saudita Al-Hilal, care a cheltuit aproape 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe brazilian, va primi o compensatie.Cotidianul brazilian…

- Al-Hilal ar putea fi despagubita de FIFA cu 7,5 milioane de euro, daca recuperarea lui Neymar, 31 de ani, se va intinde pe parcursul unui an. Brazilianul a suferit o ruptura de ligament incrucișat și de menisc la genunchiul stang, in meciul naționalei sale cu Uruguay, din preliminariile CM 2026. Neymar…

- Neymar, fotbalistul in varsta de 31 de ani care performeaza acum la echipa Al-Hilal, e in centrul atenției de cateva luni, dupa ce a recunoscut ca și-a inșelat iubita insarcinata. Mai mult decat atat, presa din Spania anunța cine e presupusa lui amanta, alaturi de care s-a distrat in Spania. De curand,…

- Atacantul brazilian Neymar, 31 de ani, doua goluri și un assist pentru Selecao in meciul cu Bolivia (5-1), in prima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026, a devenit cel mai bun marcator din istoria selecționatei auriverde, cu 79 de goluri, depașind recordul legendarului Pele (77), relateaza…

- Atacantul brazilian Neymar (31 de ani), care a reușit doua goluri și un assist in startul preliminariilor CM 2026, la 5-1 cu Bolivia, devenind cel mai bun marcator din istoria Selecao, nu se considera mai bun decat „Regele” fotbalului mondial: Pele. Neymar a revenit la naționala Braziliei și a influențat…

- Extrema celor de la Al Hilal, Neymar (31 de ani), a devenit cel mai bun marcator in istoria naționalei Braziliei, grație celor doua goluri marcate, azi noapte, in victoria obținuta de brazilieni, pe teren propriu, contra Boliviei, 5-1, in prima etapa a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2026.…

- Saudi Pro League nu a fost depașita la transferuri decat de Premier League in aceasta vara. 956 de milioane de euro au investit cele 18 cluburi, iar cea mai scumpa mutare a ramas cea a lui Neymar (31 de ani) de la PSG la Al-Hilal. Coșmarul cluburilor din Europa s-a terminat. Cel puțin pana in ianuarie,…

- Atacantul brazilian Neymar, prezentat sambata cu mare fast de catre noul sau club Al-Hilal, a ajuns usor accidentat in Arabia Saudita si nu este in masura sa se antreneze, conform antrenorului echipei saudite, Jorge Jesus, care s-a declarat surprins de convocarea jucatorului la echipa nationala a Braziliei,…