Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru persoane, intre care trei romani, au murit.

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat, vineri noaptea, intr-un accident rutier grav in apropiere de Veliko Tarnovo. Trei persoane au murit pe loc, iar o alta, sambata, potrivit informațiilor comunicate de poliția bulgara. Accidentul a avut loc pe drumul Veliko Tarnovo – Ruse, intre satele…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

- Trei oameni si-au pierdut viata vineri noaptea intr-un accident in care a fost implicat un autocar romanesc langa Veliko Tirnovo, in Bulgaria, transmite sambata dpa. Nationalitatea celor decedati nu a fost deocamdata precizata, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Investigatia accidentului rutier grav de pe soseaua Veliko Tarnovo – Ruse va fi efectuata de anchetatorii din cadrul Serviciului National de Ancheta din Bulgaria, informeaza Procuratura. Anchetatorii urmeaza sa soseasca la fata locului unde s-a produs accidentul si vor efectua o investigatie suplimentara.…

- Un autocar romanesc a fost implicat intr-un accident grav a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in apropiere de orasul Veliko Tarnovo din Bulgaria. Potrivit informatiilor preliminare, cinci persoane care calatoreau in autocar au decedat.

- Un accident rutier cu urmari cumplite a avut loc marți in Egipt. Peste 20 de oameni și-au pierdut viața, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, dupa ce un autobuz s-a lovit de un camion. Cel puțin 22 de oameni au pierit și 33 au fost raniți intr-un accident rutier produs in dimineața […] The…