Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Neamt si in care au fost implicate o masina si o motocicleta. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt au anuntat ca pompierii au fost sesizati duminica, despre producerea unui accident…

- Un barbat de 32 de ani a murit dupa ce masina in care se afla a izbit violent un utilaj, accident avand loc, luni, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, judetul Suceava. Soferul utilajului a fost ranit, fiind transportat la spital.Barbatul se afla la volanul unui autoturism Volkswagen Tiguan…

- Patru persoane au murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in Suceava. Victimele s-au stins din viața pe loc, iar autoturismul lor a fost distrus complet. Cei patru faceau parte dintr-un ansamblu folcloric.

- Tragedie rutiera la Dorna Candrenilor, județul Suceava. Trei persoane de 18, 20 și 26 de ani au murit lor, iar alte doua sunt in coma dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au intervenit cu doua autospeciale…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit si o fata de 15 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, joi dupa-amiaza, in judetul Constanta, fiind implicate o masina si un autotren. Traficul este oprit pe DN 22, pe sensul spre Tulcea.