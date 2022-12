Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 15:10, Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Accident grav, azi-noapte, in centrul Capitalei. Un taxi s-a ciocnit frontal cu un autobuz al STB, dupa care autoturismul a luat foc. Soferul taxiului a murit pe loc, iar ceilalti patru pasageri au ajuns la Spital. Doi dintre ei sunt minori.

- Tragedie in Pakistan, unde zeci de persoane au pierit ori au fost ranite in urma unui accident rutier, produs pe un drum afectat de inundații. Cel putin 20 de persoane, majoritatea copii mici, au murit, iar alte 14 au fost ranite in accidentul unui microbuz pe un drum afectat de inundatiile din vara…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie, in jurul orei […] The post VIDEO…

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat vineri, 28 octombrie, intr-un accident pe Autostrada Bucuresti - Pitesti. Soferul a pierdut controlul si a lovit parapetul median, o persoana fiind ranita, a relatat news.ro.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca…

- Un sofer de 20 de ani, din Craiova, este cercetat pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un accident in urma caruia au fost raniti trei pasageri din masina pe care o conducea. Se pare ca soferul a calcat prea mult pedala de acceleratie, a pierdut controlul…

- Un grav accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 17:00, la intersecția dintre Strada Subcetate și Strada Maicanești, in cartierul Bucureștii Noi, din Sectorul 1 al Capitalei.Doua autoturisme s-au lovit in plin, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Potrivit martorilor, accidentul…

- Doua autoturisme s-au tamponat pe Calea Turzii, dupa ce un șofer a facut o manevra incredibila. Conducatorul auto a virat stanga și a rezultat un accident. ”Din primele informații, sunt implicate in accident doua autoturisme, iar o persoana este incarcerata”, anunța ISU Cluj.Vom reveni cu amanunte...