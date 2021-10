Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a murit carbonizat in aceasta seara pe Centura Careiului. Motocicleta s-a izbit de un TIR, apoi a luat foc. Sfarșit tragic pentru un motociclist care a ars de viu in urma unui accident de circulatie petrecut pe Centura Careiului. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare „12 subofițeri intervin…

- Tragedie fara margini in județul Ilfov! Doi tineri, respectiv o fata și un baiat, au murit pe loc intr-un cumplit accident rutier in Cernica. Pasager, alaturi de cele doua victime, era și un baiat in varsta de 16 ani care a fost transportat de urgența la spital.

- Un tragic accident a avut loc in Mamaia, zona Butoaie. Doua mașini au fost implicate, iar unul dintre vehicule a intrat intr-un stalp de inalta tensiune. In ciuda eforturilor de resuscitare, Cristi, un tanar de 32 de ani din Braila a murit.

- Accident tragic in județul Prahova! Un tanar de 23 de ani a murit carbonizat dupa ce a depașit o coloana de mașini și a ieșit in fața unui TIR. In urma impactului, autoturismul in care se afla a luat foc. Iata cum a avut loc tragedia!

- Un accident rutier cumplit a avut loc in aceasta dimineața in Agigea. Un șofer de TIR a murit pe loc, dupa ce a cazut cu utilajul pe care il conducea in gol, de la cinci metri inalțime. Oamenii legii iau in calcul viteza excesiva cu care TIR-ul s-ar fi deplasat iar manipulantul acestuia ar fi pierdut…

- Din primele date, conducatorul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului.Un tragic accident a avut loc noaptea trecuta pe un drum din judetul Vrancea. Trei tineri cu varste intre 14 si 19 ani au murit dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr un copac. Potrivit IPJ Vrancea, in cursul…

- Un accident rutier cumplit s a produs aseara pe drumul national 18 in cartierul Radeasa din Viseu de Sus, Maramures, acolo unde un autoturism s a izbit frontal cu o motocicleta, potrivit antena3. Impactul deosebit de violent a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona. Din primele informatii,…

- Tragedie fara precedent in Italia! Doi soți romani au murit in urma unui accident de coșmar. Petrica și Daniela se aflau pe scuter, moment in care un autoturism BMW i-a spulberat. Cei doi soți se intorceau acasa, insa in ciuda eforturilor medicilor, nu au mai avut nicio șansa la viața. Iata cum s-a…