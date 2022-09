Accident spectaculos produs de un șofer mort de beat: o autospecială de poliție a fost distrusă! Se intampla in Romania, in anul 2022. O autospeciala staționata regulamentar, la volanul careia se afla un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Coțușca, a fost acroșata de un autoturism condus de un barbat de 45 ani, care se afla sub influența alcoolului (1,14mg/l alcool pur in aerul expirat). Mașina a fost distrusa in proporție de 80%, anunța poliția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

