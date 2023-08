Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 august 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii din Teiuș au intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat, fața de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia. In seara zilei de 5 august, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire…

- La data de 3 august a.c., ora 23.36, pe D.J. 412, in localitatea Colibasi, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia a rezultat ranirea a doi minori, de 14 si 15 ani, ambii din comuna Gostinari.Din primele cercetari, a reiesit faptul ca, un barbat, de 33 de ani, din localitatea…

- ACCIDENT rutier pe DN 67C Transalpina, la Șugag. Șofer ranit, mașina rasturnata pe șosea. Traficul se desfașoara alternativ Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN67C Transalpina. Traficul rutier este ingreunat. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a…

- Un tanar de 27 de ani din Cugir a produs un accident rutier, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule Un tanar de 27 de ani din Cugir a produs un accident rutier, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule La data de 23 iulie 2023, polițiștii…

- Ieri, 10 iulie 2023, in jurul orei 19,30, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar de 19 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat.…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 6 iulie – 05 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri și Armeneasca. De asemenea, in perioada 5 – 8 iulie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, la…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 26 iunie – 1 august 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecția str. Tighina cu str. Avram Iancu. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație a strazii Tighina. Astfel, in perioada menționata, circulația…

- Astazi, 17 Iunie, polițiștii din Ulmeni au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 108A. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 33 de ani din Barsau, aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția Ardusat, inspre Farcașa, a parasit partea carosabila prin dreapta…