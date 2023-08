Accident soldat cu incendiu in Corunca Pompierii Detașamentului Targu Mureș intervin in localitatea Corunca cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda, precum și motocicleta SMURD, in urma producerii unei coliziuni intre doua autoturisme pe drumul E 60. Ca urmare a impactului celor doua autovechiule unul dintre acestea a luat foc. La fața locului acționeaza și o ambulanța SMURD care acorda ingrijiri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit sambata, 29 iulie, in jurul orei 12.35, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și doua ambulanțe SMURD B2 la un accident rutier produs in localitatea Cerghid. "In accident a fost implicat un singur autoturism cu doi ocupanți care…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta in judetul Constanta la km 168, pe sensul de mers catre Bucuresti.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului intervin elicopterul SMURD, Detasamentul Medgidia cu autospeciala pentru victime multiple, Descarcerarea si SMURD B2,…

- Ieri, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, doua echipaje SMURD si o ambulanta de terapie intensiva au fost concentrate in comuna Poienarii Burchii, in satul Carbunari, pentru acordarea de prim ajutor si asigurarea masurilor specifice in cazul unui accident rutier. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 30 mai, in jurul orei 14.00, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe strada Voinicenilor din municipiul Targu Mureș. "La fața locului s-au deplasat de urgența motocicleta SMURD, o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 30 mai, in jurul orei 14.00, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe strada Voinicenilor din municipiul Targu Mureș. "La fața locului s-au deplasat de urgența motocicleta SMURD, o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima…

- Pompierii din cadrul ISU Mehedinți au intervenit la un accident produs in apropiere de Strehaia, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. ”In aceasta dupa-amiaza, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Strehaia au…

- ACCIDENT GRAV de MUNCA la Petrești, o femeie a fost prinsa intr-o presa hidraulica, in jurul orei 09:26, pompierii au fost solicitați sa intervena pentru salvarea unei persoane la un operator economic in comuna Petrești. Pentru gestionarea situației de urgența intervine Detașamentul Gaești cu o autospeciala…

- Pompierii din Dambovița intervin luni dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la locomotiva unui tren de marfa in comuna Tartașești.Potrivit ISU Dambovița, intervin pompierii de la Garda Racari cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, dar și Detașamentul Titu cu o autospeciala…