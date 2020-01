Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit in aceasta dimineața pe podul de la Dornești, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Nu sunt perosoane incercarate. Doua persoane au primit ingrijiri medicale. Ele sunt conștiente și cooperante. O singura persoana a fost transportata…

- O femeie in varsta de 67 de ani, din comuna Vama, si-a gasit sfarsitul in noaptea de vineri spre sambata, intr-o sectie a Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Din primele date ale anchetei rezulta ca femeia muncea in Italia, iar la finalul lunii noiembrie a fost implicata ...

- O femeie in varsta de 67 de ani, din comuna Vama, si-a gasit sfarsitul in noaptea de vineri spre sambata, intr-o sectie a Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Din primele date ale anchetei rezulta ca femeia muncea in Italia, iar la finalul lunii noiembrie a fost implicata ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17A, in zona localitatii Dornesti, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav.Circulatia este intrerupta Se estimeaza ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Suceava, pe DN 17 Gura Humorului – Campulung Moldovenesc, in zona localitatii Vama, conducatorul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat intr-un imobil. Evenimentul s-a soldat cu ranirea grava…

- Un accident rutier grav s-a produs in dimineata zilei de vineri, 20 decembrie, pe DN 17 A, intre localitatile sucevene Dornesti si Ratos. Doua masini s-au lovit frontal. In urma impactului, unul dintre soferi a ajuns in stare critica la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou”.

- Un microbuz de transport persoane și o dubița s-au ciocnit aseara pe o strada din cartierul Ițcani al municipiului Suceava in urma impactului o persoana din cele 10 implicate in accident fiind transportata la Spitalul Județean. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata in microbuz…

- Traficul rutier a fost oprit in aceasta dimineața pe DN 17A, Siret – Radauți, pe raza localitații Dornești, din cauza unui accident rutier. Potrivit centrului Infotrafic, in accident au fost implicate trei mașini. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite, fiind investigate medical. Traficul…