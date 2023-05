Accident rutier pe DN7, la Milcoiu: Un cetățean străin a intrat cu mașina într-un parapet și s-a răsturnat Vineri, 5 mai a.c., in jurul orei 16:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs in eveniment rutier in localitatea Milcoiu. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat, de cetațenie straina, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, in localitatea Milcoiu, ar fi intrat intr-un parapet, rasturnandu-se. In urma impactului a rezultat ranirea pasagerei dreapta fața, care a fost transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectueaza… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

