Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier GRAV pe DN 1 Sebeș-Sibiu: Trei raniți dupa impactul dintre doua autovehicule. TRAFIC INTRERUPT ACCIDENT rutier GRAV pe DN 1 Sebeș-Sibiu: Trei raniți dupa impactul dintre doua autovehicule. TRAFIC INTRERUPT Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Bacau. Potrivit Infotrafic un autotren si o autoutilitara au fost implicate in accident. Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite si transportate la spital. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 6.00, iar traficul a fost…

- Accident mortal in Maramureș. Un mort și doua persoane ranite. Impact devastator intre un autocamion și doua autoturisme.foto ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1C Satu Mare – Baia Mare, in zona localitații Seini, județul Maramureș,…

- Noi restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva, pentru lucrari. Tronsoanele vizate Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat luni ca se circula restricționat pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari ce au loc la partea carosabila. Vezi și De…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 21 Slobozia Braila, la kilometrul 55 800 de metri, in apropierea localitatii Baraganul, judetul Braila, a avut loc o coliziune frontala intre doua autovehicule.Potrivit primelor date, doua persoane au suferit rani grave…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident a avut loc pe DN 22A intre localitatile Ciucurova si Nicolae Balcescu, judetul Tulcea, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite, fiind efectuate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule.In urma coliziunii, doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri, 2 martie, ca traficul a fost reluat pe ambele benzi pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, in urma accidentului produs la kilometrul 18, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov.Potrivit sursei citate,…