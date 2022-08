Accident rutier pe DN 64, în Vâlcea: Doi copii şi mama lor au fost răniţi Doi copii, cu varste de 4 si 10 ani, si mama lor au ajuns, miercuri dupa amiaza, la spital dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-un accident pe DN 64, in localitatea Babeni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

