Stiri pe aceeasi tema

- Impact mortal in Draguseni, Suceava! Un barbat a murit, o tanara de 18 ani se afla in stare grava la spital si alte doua persoane au fost ranite, dupa ce soferul unui autotren a intrat pe contrasens in incercarea de a depasi un autoturism de pe sensul sau de mers.

- Un barbat si-a pierdut viata in urma unui grav accident care a avut loc astazi pe E 85, la Draguseni, intre un trailer si un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava o persoana se afla in autotrailer si patru erau in autoturism. Din cele patru, doar trei au suferit leziuni,…

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unui conducator auto, in care a fost implicat un șofer de TIR din Brașov, s-a produs joi dimineața, pe DN 68, in județul Hunedoara. Un barbat de 41 de ani, din judetul Caras Severin, și-a pierdut viața, intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 68,…

- Echipele de interventie au fost solicitate in aceasta dimineata la un accident rutier produs intre Lapus si Strambu Baiut. Din primele informatii sunt doua autoturisme implicate si o victima incarcerata. Actualizare – In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, pe D.J. 109 F intre localitațile Baiuț…

- Barbatul de 32 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in plin. El iși oprise mașina pe marginea drumului, pentru a cumpara mere de la un vanzator .Din pacate, nu s-a asigurat corespunzator la traversarea drumului și a fost lovit in plin de o mașina.La volanul autoturismul respectiv se afla…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din municipiul Constanta, spre Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta spune ca victima, care fusese incarcerata, intr un autoturism rasturnat, a decedat.Revenim cu detalii Sursa foto:…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe DJ 105: Doi MORȚI și un ranit, dupa impactul devastator dintre o mașina și un microbuz Accident MORTAL pe DJ 105: Doi MORȚI și un ranit, dupa impactul devastator dintre o mașina și un microbuz Doua persoane au murit și una a fost ranita, dupa ce șoferul unei mașini…