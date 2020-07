Accident rutier, la Făget! Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in zona Faget din municipiul Brașov. Potrivit ISU Brașov, un autoturism a intrat in stalp, pe strada 13 Decembrie. In urma acestui eveniment au rezultat doua victime constiente. S-au deplasat la fata locului doua echipaje SMURD si o autospeciala cu apa si spuma. De preferat sa evitați zona, intrucat traficul este foarte aglomerat. The post Accident rutier, la Faget! appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

