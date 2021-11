Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier in municipiul Aiud. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic ingreunat Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 18:30, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, la intrarea dinspre Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita ușor…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane a avut loc, miercuri dupa-amiaza pe E58 in județul Iași. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Potrivit ISU Iași, pompierii au asigurat masurile specifice la un accident rutier produs pe E58, la ieșirea din Targu Frumos spre…

- ACCIDENT rutier in municipiul Aiud. O persoana a fost ranita, dupa un impact intre un autoturism și un camion Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un camion, s-a produs miercuri dimineața, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud. Din primele date rezulta ca o persoana a…

- ACCIDENT rutier in Aiud: O persoana, RANITA, in urma coliziunii dintre un autoturism și un camion Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un camion, s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Transilvaniei din Aiud. Potrivit informațiilor puse la dispoziție de IPJ Alba, o persoana…

- ACCIDENT rutier la Șibot: O persoana ranita in urma incidentului. Traficul pe DN7 este ingreunat ACCIDENT rutier la Șibot: O persoana ranita in urma incidentului. Traficul pe DN7 este ingreunat Trafic ingreunat pe DN 7, in dreptul localitații Șibot, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate…

- Traficul este blocat joi dupa-amiaza pe DN 5, pe sensul de mers Bucuresti-Giurgiu, in urma producerii unui accident rutier in care conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 45 de ani, a decedat, iar o femeie de 67 de ani a fost ranita, dupa ce un autotren si doua autoturisme au intrat…

- UPDATE, ora 18:40 – Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri. O persoana a fost ranita, luni dupa amiaza, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un tir, pe DN 2 / E85, pe raza localitatii Dumbraveni, a informat IPJ Vrancea. La randul sau, Centrul Infotrafic al Politiei…

- Vineri, 17 septembrie: Polițiștii din Horezu intervin la un accident rutier, in localitatea Slatioara, județul Valcea, pe DN 67 , km 142 + 100 m. Din primele verificari s-a stabilit faptul ca a avut loc o coliziune intre trei autoturisme, iar in urma impact a rezultat ranirea unei persoane. Polițiștii…