- Trei echipaje de la Detasamentul de pompieri Urziceni au intervenit, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma , o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD, la un accident rutier produs intre un autoturism si o autoutilitara, in localitatea Alexeni, pe DN2A.Potrivit ISU Ialomita, in urma…

- O femeie insarcinata in luna a noua si doi copii, de cinci si zece ani, au ajuns marti dimineata la spital in urma unui accident rutier carea a avut loc in municipiul Barlad si in care au fost implicate doua autoturisme si un autocar. Din primele informații, un șofer de 30 de ani nu a acordat prioritate…

- Doi soti in varsta de 43 ani, din judetul Buzau, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac situat langa DN 15D, in localitatea Ruginoasa, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite miercuri intr-un accident in satul Munteni, comuna Mihaesti, a transmis printr-un comunicat ISU Valcea. In evenimentul rutier survenit pe DJ 678A au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau șapte persoane. Nu au fost victime incarcerate.…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineata intre un microbuz si un utilaj agricol, in apropiere de municipiul Lugoj, din judetul Timis. Zece persoane au fost implicate, dintre care trei au fost ranite si transportate la spital. Printre raniti, un copil de 15 ani. Soferul utilajului agricol, care…

- Un accident rutier s-a produs, marți seara, intre 2 autoturisme, soldat cu 5 victime, dintre care o femeie gravida și doi copii, conform Mediafax.

- Un nou accident grav s-a petrecut luni, 17 octombrie 2022, in județul Olt, o femeie care conducea un autoturism suferind rani grave. Doi copii, pasageri in aceeași mașina, au suferit de asemenea rani.