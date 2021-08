Accident rutier in Constanta. Trei auto implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, in jurul orei 13:00, in comuna Florești. Din primele informații, accidentul s-a intamplat in zona reprezentanței BMW, de pe strada Avram Iancu. Momentan, nu se cunosc circumstanțele in care s-a produs accidentul sau daca este cineva ranit.Revenim cu detalii.

- Cei doi copii aveau trei, respectiv 14 ani, iar alte trei persoane au fost ranite in urma impactului. „ISU Brașov a fost informat cu privire la accident in jurul orei 09:50. Accidentul s-a produs pe DJ 103B, care face legatura intre localitațile Prelungeni și Budila.In accident au fost implicate doua…

- Un echipaj SMURD de Terapie Intensiva Mobila a preluat un sofer, in varsta de 70 ani. Acesta este policontuzionat. A suferit o trauma toraco abdominala. Este conștient si stabil. Se afla in evaluare in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu,…

- Accident rutier pe bulevardul Tomis, in zona Dedeman. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul Tomis, in zona Dedeman. In urma impactului,…

- Un roman, aflat la volanul unui TIR inmatriculat in Bistrița-Nasaud a cauzat un grav accident de circulație in Germania. Totul s-a produs pe autostrada A6, implicate fiind 4 TIR-uri. Șoferii a doua TIR-uri au ajuns de urgența la spital. Potrivit estimarilor poliției germane, pagubele produse ajung la…

- Accident rutier pe bulevardul Mamaia din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe bulevardul Mamaia din Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un autobuz.In urma…

- Procesul de decapare a zonei carosabile pe tronsonul cuprins intre bulevardul Mamaia si bulevardul Tomis se va desfasura pe parcursul intregii saptamani, in functie de evolutia conditiile meteo.Lucrarile se vor executa pe timp de noapte, pentru a nu ingreuna traficul rutier, circulatia autovehiculelor…

- Copac cazut pe bulevardul Tomis.Un copac a cazut marti, peste o masina, pe bulevardul Tomis din Constanta.Imaginile ne au fost transmise de cititorii ZIUA de Constanta pe pagina de Facebook facebook.com ziuaconstantaTraficul este blocat pe doua benzi.Totodata, cititorii ne au semnalat si un copac cazut…