Accident rutier in Constanta. Doua persoane ranite In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, s a produs la intersectia dintre strada Dorului si Razoare.In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele sunt constiente.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

