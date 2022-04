Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul unui autovehicul, in varsta de 71 de ani, care se deplasa pe bulevardul Nicolae Grigorescu, nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers si a intrat in coliziune cu o autospeciala de politie, condusa de o politista in varsta de 23 de ani, care se deplasa pe sensul opus de circulatie,…

- O politista a fost ranita, vineri, dupa ce autospeciala pe care o conducea a fost lovita de un alt autovehicul, pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Bucuresti. In urma accidentului, femeia a fost transportata la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In urma impactului, soferul a fost ranit, fiind transportat la spital."Astazi (luni - n.r.), politistii rutieri din Beclean au intervenit la un accident care a avut loc pe Drumul Judetean 172. Din primele date, in zona unei treceri la nivel cu calea ferata, un autoturism condus de un tanar de 19 ani,…

- Seful administrației regionale din Zaporojie, Oleg Buriak, a anuntat aseara ca fiul lui in varsta de 16 ani a fost rapit de soldati rusi. Intr-o inregistrare video, publicata pe pagina sa de Facebook, acesta spune ca nu cunoaște unde se afla Vladislav, in varsta de 16 ani, și face apel la comunitatea…

- O masina a luat foc si apoi a explodat marti seara, in intersectia dintre bulevardul Stefan cel Mare si strada Lizeanu, din Sectorul 2 al Capitalei. Nu au existat victime, a declarat pentru Libertatea plutonierului adjutant Valentin Stiubei, de serviciu la ISUBIF.

- La data de 12 februarie 2022, in jurul orei 19,00, polițiștii din Baia de Arieș au intervenit pe DN 75, pe raza comunei Lupșa, unde a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce circula pe partea carosabila,…

- Poliția Capitalei a anunțat ca, in urma cu o zi, intr-un imobil din Sectorul 1, a fost descoperit cadavrul unui barbat.„La data de 31 ianuarie, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un imobil din sectorul 1 a fost descoperit…