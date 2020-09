Accident rutier grav la iesire din Cernavoda. Doua victime din care una incarcerata

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment rutier la Eforie Nord, in zona Gara, soldat cu mai multe victime.Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord, in zona Gara.Evenimentul s a soldat cu trei victim, dintre care una este incarcerata.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Victime in urma unui eveniment rutier produs pe Autostrada A2.Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 192.In eveniment au fost implicate doua autoturisme, iar doua persoane au fost ranite, fiind constiente.La accident au intervenit mai multe echipaje de salvatori,…

- Accident, in municipiul Mangalia, pe strada Portului.Un accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in municipiul Mangalia, pe strada Portului. Acesta a mai explicat ca in…

- Un accident rutier a fost anuntat, aproximativ la miezul noptii, la Dispeceratul Integrat, ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca in evenimentul rutier care a avut loc in zona Hotelului Infinity, din Mamaia Nord, un autoturism a lovit un copil in varsta de 12 ani.Acesta este constient…

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, in jurul orei 01.00. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Ana Ipatescu si 1 Mai Vechi. Acesta a mai anuntat salvatorii ca nu sunt persoane…

- Un grav accident a avut loc, putin dupa miezul noptii, in statiunea Mamaia, in dreptul Hotelului Riviera. Din motive necunoscute inca soferul unui autoturism, cu numere de inmatriculare de Constanta, s a izbit cu viteza, se pare, in unul din copacii de pe marginea bulevardului Mamaia. Fiind anuntata…

- Un accident de circulatie a fost anuntat in urma cu putin timp la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta un autoturism s a urcat pe parapet in zona orasului Cernavoda.Sunt scurgeri de combustibil pe carosabil. ...

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in Mangalia si sunt implicate doua autoturisme.Totodata acesta a mai explicat salvatorilor ca in urma coliziunii a rezultat…