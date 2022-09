Accident rutier grav la iesire din Baneasa spre Ostrov. O femeie a murit si mai multe persoane, printre care si copii, au ajuns la spital (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alte noua persoane au fost ranite, printre care trei copii, in urma unui accident rutier in care au fost implicat doua autoturisme, petrecut sambata seara pe DN3, la iesirea din Baneasa, catre localitatea Ostrov.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in Mangalia, zona Herghelie.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doia masini, dintre care una s a rasturnat. In urma impactului, doua persoane au…

- In jurul orei 04.15., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe bulevardul Mamaia.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina care a plonjat intr o groapa. In urma impactului, au rezultat doua victime, constiente, neincarcerate. La locul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe Autostrada A2, km 163. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. In evenimentul rutier sunt implicate 6 masini. La locul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta, drumul spre Cumpana, dupa sensul giratoriu.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat in stalp. La locul accidentului au fost trimise…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Eliberarii. O masina a intrat in stalp. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta, spre Valu lui Traian.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pintre doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la km 203 pe autostrada A2, sensul spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima…