Accident rutier grav in Sibiu. Un autovehicul rasturnat, doi tineri grav raniti Pompierii Detasamentului Medias au intervenit de urgenta pe strada Hermann Oberth din municipiul Medias, azi noapte in jurul orei 24:40, la un accident rutier unde un autovehicul s a rasturnat. La fata locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospeciala de descarcerare una de stingere si doua ambulante SAJ. O femeie in varsta de 22 de ani a avut nevoie de interventia echipajului de descarcerare. Aceasta a fost preluata de echipajul SMURD si transportata la CPU Medias constienta, avand un ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

