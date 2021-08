Accident rutier grav în Putineiu spre Roșiori de Vede/ 8 victime, dintre care două au decedat Eveniment Accident rutier grav in Putineiu spre Roșiori de Vede/ 8 victime, dintre care doua au decedat august 4, 2021 22:10 In aceasta seara, un accident rutier s-a produs, in jurul orelor 21:20, pe DN 65 A, la ieșirea din localitatea Putineiu spre Roșiori de Vede. Potrivit primelor informații, un autoturism a lovit din spate o caruța, insa polițiștii inca cerceteaza cauza producerii evenimentului rutier. Avand in vedere gravitatea situației, Planul Roșu de Intervenție a fost activat la ora 21:28, fiind ulterior dezactivat la ora 22:07.

