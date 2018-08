Accident rutier grav in apropiere de Bucuresti. O femeie este stare foarte grava

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 76 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de trenul Chisinau-Odesa. Incidentul a avut loc ieri, in orasul Tiraspol.Potrivit directorului CFM, barbatul avea deficiente de auz, iar in momentul impactului acesta nu purta aparatul auditiv.

- O femeie in varsta de 47 de ani, din satul Berezeni, judetul Vaslui, este in stare grava, la Spitalul din Husi, cu arsuri pe aproape 80 la suta din suprafata corpului dupa ce si-a dat foc in urma unui conflict cu sotul. Victima va fi dusa la Spitalul de Arsi, din Bucuresti, cu o ambulanta SMURD.

- Un accident rutier s-a a avut loc in ultima ora pe DN39, la intrarea spre stațiunea Costinești. Echipele Serviciului Județean de Ambulanța au fost solicitate imediat la fata locului pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime ale incidentului.

- Un copil in varsta de 7 ani, din Craciunelu de Jos, a fost ranit foarte grav intr-un accident rutier produs miercuri seara. Potrivit IPJ Alba, in timp ce se plimba cu bicicleta baiatul a fost lovit de o mașina a carui șofer a schimbat, fara sa se asigure, direcția de mers. In urma impactului copilul…

- O femeie a fost ranitia duminica seara, pe strada Bucuresti, in zona Tribunalului, dupa ce doua masini s-au tamponat. Victima era pasagera intr-unul din autoturisme si s epare ca a fost ranita la cap.

- Un accident rutier grav intre doua TIR-uri si un autoturism a avut loc pe DN 7, la Milova. Soseaua este blocata si cozile se intind deja pe kilometri.„Sectia Barzava din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad intervine cu modulul descarcerare și echipajul SMURD pe DN 7 in zona localitații…

- În aceasta dimineața, echipele de salvare au fost nevoite sa intervina pentru salvarea unui femei care a fost ranita grav în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Decebal cu Mircea cel Batrân din Constanța, loc în care în urma…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.