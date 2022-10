Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe strada Sfantul Lazar. In urma unei coliziuni, doua autoturisme de marca Ford și Skoda au fost avariate. UPDATE: Traficul in zona se desfașoara cu dificultate.…

- Ieri, 15 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce, județul Iași. UPDATE: Sambata, 15.10.2022, ora 13.40, Poliția Orașului Targu Frumos a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DE 583, in apropierea localitații Razboieni, comuna Ion Neculce a avut…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Copou, municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca a avut loc o tamponare intre doua autoturisme. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti, ci doar pagube materiale…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-copou-doua-autoturisme-au-intrat-in-coliziune-exclusiv-2-4563615?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- Astazi, 8 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in comuna Vanatori din județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, doua autoturisme au intrat in coliziune. Revenim cu detalii!..https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-comuna-vanatori-doua-autoturisme-au-intrat-in-coliziune-foto-4560718?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Calea Chisinaului. Doua autoturisme au intrat in coliziune, printre care un vehicul marca Volkswagen inmatriculat in Vaslui. Din fericire nu s-au inregistrat…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz. Doua persoane au fost ranite in urma impactului. UPDATE: Conducatorul microbuzului a pus frana, insa nu a putut evita impactul. Urma de franare s-a intins pana la 38 de metri. UPDATE: Șoferul…

- In aceste momente in zona Canta din municipiul Iași a avut loc un accident rutier destul de grav. Au fost implicate doua autoturisme. Nu se cunosc cu exactitate cauzele impactului. Circulația in zona este blocata. Nu se cunosc daca exista persoane ranite. La fața locului intervin polițiștii rutier și…

- Marti, 30 august 2022, in jurul orei 12.00, s-a produs un accident rutier mortal in Pasul Mestecanis. Trei autoturisme au intrat in coliziune pe drumul national DN 17. Au fost implicate doua vehicule marca Dacia Logan, dintre care una echipata taxi cu numar de Iasi, si un autotren. La fata locului s-au…