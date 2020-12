Accident rutier cu victima in Palazu Mare. Doua autoturisme implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in localitatea Agigea, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in centrul localitatii Agigea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In…

- Accident rutier pe Strada Chiliei din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul ConstantaDin primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Chiliei.Sunt implicate doua autoturisme cu o…

- Accident rutier pe strada Tepes Voda din Mangalia, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Tepes Voda.In urma…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solititat sa intervina in Eforie Nord pe varianta zona Lidl, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in Eforie Nord pe varianta zona Lidl, implicate fiind doua autoturismeAccidentul s…

- In urma accidentului intre Harsova si Saraiu, judetul Constanta a rezultat o victima incarcerataIn urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre Harsova si Saraiu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un TIR rasturnat.In…

- Accident rutier pe podul IPMC din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme produs pe podul IPMC.In urma impactului,…

- Accident rutier in localitatea Pantelimon, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Pantelimon, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre un autoturism si un…

- Accident rutier pe autostrada A2, km 163.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, km 163. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, a rezultat o victima…