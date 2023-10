Accident pe strada Mărăşeşti din Ploieşti Miercuri, in Ploiești, la intersecția strazilor Marașești cu Lobacevschi, a avut loc un accident rutier. Din primele date de la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat in varsta de 57 de ani, in timp ce conducea un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism, care a fost proiectat in afara […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

