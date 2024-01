Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist dintr-o comuna din Olt a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un alt polițist, cu trei ani mai tanar decat el. Cei doi s-au batut dupa ce s-au șicanat in trafic, potrivit Mediafax.„La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat,…

- Potrivit ISU, la fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD B2, cu sprijinul a doua ambulante de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava."Trei persoane sunt monitorizate de catre echipajele trimise la fata locului", au precizat oficialii…

- Noaptea trecuta, pompierii au intervenit intr-o localitate clujeana la un accident rutier in urma caruia, o mașina a intrat intr-un copac, iar trei tineri au ajuns la spital. Pompierii au intervenție sambata noaptea la un accident rutier petrecut in localitatea Camarașu, care a fost soldat cu trei victime.…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua mașini, s-a produs in urma cu puțin timp, pe DN76, in localitatea Valișoara. In urma evenimentului rutier, la fața locului, au sosit un echipaj de pompieri și o ambulanța SMURD, din Brad și un echipaj SAJ, unde au constat ranirea ușoara a doua persoane,…

- Doua autocamioane au fost implicate joi dimineata intr-un accident produs pe E60, in localitatea Gaiesti, judetul Mures, unul dintre soferi fiind ranit, potrivit Agerpres.''Detasamentul Targu Mures a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata la un accident rutier produs pe drumul E60, localitatea…

- Accident rutier in zona Calimanești -Seaca. Doua autoturisme au fost implicate. Un barbat a fost ranit și dus la spital. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Seaca, soldat cu ranirea unei persoane. „Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit…

- Un barbat de 39 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a trecut cu masina pe roșu și a intrat in coliziune cu un alt autorurism. In urma coliziunii pasagera din mașina barbatului a fost și ea ranita. Poliția municipiului Drobeta -Turnu Severin a fost sesizata de un participant la trafic ca la intersecția…