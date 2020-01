Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detașamentului Deva specializati in descarcerare și prim ajutor au intervenit, pe raza localitatii Salistioara, pentru salvarea oamenilor aflati intr-un autoturism intrat in coliziune cu un autotren ce transporta airbag-uri, a transmis ISU Hunedoara. Din cei cinci pasageri ai autoturismului,…

- Trei autovehicule s-au ciocnit ina ceasta seara in zona podului din zona Subcetate, in Arad. Din primele informații, in coliziune au fost implicate doua microbuze și un autoturism, in care se aflau in total cinci persoane. Doua dintre acestea au avut nevoie de ingrijiri medicale. Traficul in zona a…

- Un teribil accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitații hunedorene Mintia. In urma impactului dintre o autoutilitara și un camion, doua persoane și-au pierdut viața. „Un barbat de 53 de ani, din judetul Alba, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Deva…

- Incident grav pe o șosea din Banat, dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon a fost implicata intr-un accident rutier. In urma tamponului cu o mașina, care a avut loc intre Reșița și Soceni, doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Accidentul rutier a avut loc pe DN 58, in jurul…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o conducta de gaz sparta... The post Pericol urias de explozie in vestul tarii! Oameni evacuati, au intervenit pompierii si SMURD (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea VIDEO| Acoperisuri luate de vant, un drum blocat, masini avariate: Vant violent in vestul țarii Cinci masini au fost avariate in orașul Hunedoara, dupa ce bucati din acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant si au cazut peste autoturisme. Pompierii au mai intervenit, in noaptea…

- Cinci masini au fost avariate in orașul Hunedoara, dupa ce bucati din acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant si au cazut peste autoturisme. Pompierii au mai intervenit, in noaptea de marți spre miercuri, pentru indepartarea unor copaci cazuți pe carosabil, care au blocat un drum.Potrivit…