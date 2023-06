Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica, 28 mai, in localitatea Acațari, la un accident rutier produs intre doua autoturisme. "In accident au fost implicate șase persoane, dintre care doua sunt incarcerate. La fața locului au fost mobilizate urmatoarele forțe de intervenție: o autospeciala…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, la ieșirea din localitatea carașeana Valiug, pe sensul de mers catre Reșița, unde o mașina a ieșit in decor. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma cu modul de descarcerare, o ambulanța…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

