Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni, 11 ianuarie, in jurul orelor 05.30, pe raza localitații Vidolm din județul Alba. La data de 11 ianuarie 2021, in jurul orelor 05.30, un barbat de 60 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza localitații... Articolul ACCIDENT rutier la…

- Accident matinal pe șoseaua M-3. Un șofer a ajuns la spital, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina intr-un copac.Potrivit ofițerul de presa al IP Cimișlia, Cristina Vicol, impactul a avut loc in jurul orelor 07:30.

- Ieri, 26 noiembrie 2020, in jurul orei 15.15, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Baița, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in localitatea Mihaileni, din directia de mers Abrud – Brad, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa de un barbat in varsta…

- O mașina a intrat intr-un copac, dupa ce șoferul de 26 de ani, originar din orașul Slobozia a pierdut controlul asupra volanului in timp ce efectua manevra de virare la stanga, iar prin urmare a derapat de pe carosabil și s-a tamponat intr-un copac, scrie mvdpmr.org .

- Un barbat din Cugir a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN7 langa Saliștea. Aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia și s-a rasturnat in afara șoselei. Se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 noiembrie, in jurul orei 8.15, pe DN 7, in afara…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Acesta circula pe carosabil, in momentul in care a fost acroșat de o mașina. Se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 8.30, un barbat de 73 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Oiejdea: O soferița, ranita ușor dupa ce pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un copac Un accident rutier a avut loc astazi, 14 octombrie, in jurul orei 09:30, pe raza localitații Oiejdea. Potrivit informațiilor transmise de catre IPJ Alba, o femeie…

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 09.30, pe raza localitații Oijdea. Potrivit IPJ Alba, o femeie ar fi pierdut controlul autovehiculului, a parasit partea carosabila și a intrat cu mașina intr-un copac aflat pe marginea drumului. Din primele informații de la fața locului…