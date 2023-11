Accident, pe DN13. O autocisternă s-a răsturnat La acest moment traficul rutier este blocat pe DN 13, in zona km 37, ca urmare a unui accident de circulație ce a avut loc cu puțin timp in urma. In accident a fost implicata o autocisterna, ce transporta combustibil termic, care s-a rasturnat pe partea carosabila. In urma celor petrecute conducatorul auto a suferit leziuni minore. La fața locului au fost direcționați polițiști din cadrul Serviciului Rutier, care au semnalizat zona și au intreprins masuri de securitate in perimetrul vehiculului avariat. Poliția Rutiera Brașov recomanda conducatorilor auto sa opteze pentru rutele alternative de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

