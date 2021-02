Accident pe DN1. Autoturism ieșit în decor Inca un accident in aceasta dimineața, pe DN1, la Timisul de Sus. Este vorba despre un autoturism iesit in decor. Din primele infomrații, se pare ca exista o victima inconstienta, incarcerata. Se deplaseaza la fata locului o autospeciala cu apa si spuma cu modul de descarcerare si 2 echipaje SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Cipran Sfreja. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! Foto: ISU Brasov The post Accident pe DN1. Autoturism ieșit… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

