Accident pe DN 5: trei autovehicule implicate Un accident rutier a oprit, pentru scurta vreme, circulația pe DN 5, joi dimineața, in jurul orei 8. Intervenția rapida a pompierilor de la ISU Giurgiu a determinat reluarea circulației dupa aproximativ o jumatate de ora. Evenimentul s-a produs intre localitațile Uzunu și Plopșoru, iar in accident au fost implicate un autotren, incarcat cu ulei comestibil, o autoutilitara și un autoturism. In fiecare din cele trei vehicule se aflau doar șoferii. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și doua ambulanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

