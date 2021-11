Accident pe DN 28 în județul Iași. Două victime, dintre care una încarcerată Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit pe un drum din Lețcani, județul Iași. Potrivit ISU Iași, la fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare, echipajul de terapie intensiva mobila, un echipaj de stingere cu apa și spuma și un echipaj de stingere. Echipajele de salvare ajunse la fața locului au gasit doua victime – șoferii celor doua autoturisme – conștiente și cooperante. Una dintre acestea era blocata in autoturism, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Articolul Accident pe DN 28 in județul Iași. Doua victime, dintre care una incarcerata apare prima… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

