Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani a fost internata in spital pentru ingrijiri medicale, aceasta fiind protagonista unui accident rutier care a avut loc la intersectia strazilor Ghioceilor si Mihai Bravu din Braila.

- Astazi, 08 octombrie 2020, un accident rutier s a produs pe pe DJ 222C, judetul Tulcea.In dimineata zilei de 8 octombrie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 222C.Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 50 de ani, din…

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate in jurul orei 21.20 ca urmare a unui accident produs intre un autoturism și o caruța, pe raza localitații Mihai Viteazul din județul Cluj.Calul nu a supraviețuit impactului, iar conducatorul caruței, un barbat de cca 70 de ani, a fost transportat…

- Ziarul Unirea ACCIDENT la intrare in localitatea Șilea: Un pieton de 63 de ani a fost acroșat de o mașina in timp ce traversa neregulamentar Un ACCIDENT rutier a avut loc luni la intrare in localitatea Șilea, unde un pieton de 63 de ani a fost acroșat de o mașina in timp ce traversa neregulamentar.…

- Un copil a ramas fara tata in urma unui accident care a avut loc ieri in zona Metro. Un tanar de 25 de ani, care se afla pe o motocicleta indreptandu-se spre Iasi, a lovit violent un cap de pod si a murit in scurt timp. Ionut Bogdan tocmai iesise de la un service din Articolul Tragic accident la Metro:…

- Un copil a ramas fara tata in urma unui accident care a avut loc ieri in zona Metro. Un tanar de 25 de ani, care se afla pe o motocicleta indreptandu-se spre Iasi, a lovit violent un cap de pod si a murit in scurt timp. Ionut Bogdan tocmai iesise de la un service din zona si se indrepta spre casa, unde…

- Un accident rutier s-a produs duminica dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un biciclist a fost acroșat de un autovehicul. Din primele informații, bicilistul este inconștient. Revenim cu detalii. Citește ACCIDENT GRAV pe șoseaua de centura a municipiului Alba…

- Un copil de 9 ani din Cugir a fost ranit intr-un accident rutier petrecut in oraș. Minorul mergea pe bicicleta și a intrat pe strada, de pe un drum secundar, fara sa dea prioritate. A fost acroșat de o mașina. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin […]…