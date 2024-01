Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier care ar fi urmat unei șicanari in trafic s-a petrecut in dimineața zilei de 30 decembrie 2023, in municipiul Slatina. Un barbat care ar fi vrut sa-i ceara socoteala unui alt șofer a fost lovit cu mașina.

- Grav accident in Prahova! Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce un autoturism a scapat de sub control l-a lovit in timp ce se afla langa o alta mașina oprita langa șosea, in afara drumului.

- Un barbat de 77 de ani, aflat pe trotuar pe o strada din Pitești, a fost lovit duminica de o mașina al carei șofer a pierdut controlul direcției. Autoturismul a mai acroșat un stalp de electricitate și o mașina parcata, care a fost proiectata intr-un alt

- Tragedie in Bistrița-Nasaud! Un șofer drogat a omorat un barbat, vineri seara. Acesta a fost lovit cu mașina și s-a stins din viața, in cele din urma. Tanarul care conducea in localitatea Ilișua are 28 de ani și a fost testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv.

- Un accident mortal, ce a avut loc pe un drum comunal din județul Neamț, a fost urmat de cercetari. Și de reținerea unui barbat in varsta de 73 de ani. Viceprimarul comunei Bahna a fost retinut de politisti dupa ce a comis un accident rutier mortal si a fugit de la fata locului, transmite miercuri […]…

- Tragedie aseara in Maramureș. Un barbat din Gardani a decedat dupa ce a fost lovita chiar de mașina poliției. IPJ Maramureș precizeaza: „In seara zilei de 21 octombrie, in jurul orei 19.38, o autospeciala de poliție, condusa de un barbat, de 38 de ani, angajat al I.P.J. Maramureș, pe D.J. 108A, avand…

- O mașina a lovit in zona unei treceri pentru pietoni trei persoane adulte, iar doua dintre victime au murit. Accidentul a avut loc pe DN 2, in județul Vrancea.Centrul Infotrafic informeaza ca pe DN 2, in localitatea Pufești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier in care conducatorul unui…