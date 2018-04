Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost data disparuta iar o alta a fost ranita la cap, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat joi seara pe Dunare, in apropiere de localitatea Crisan. Cele doua femei, cu varste de 36 de ani si 43 de ani, erau intr-o barca alaturi de un barbat, in varsta de […] The post Accident pe Dunare!…

- O femeie in varsta de 36 de ani este cautata de pompieri pe Dunare, dupa ce, in urma unui accident naval, a cazut in apele fluviului. In acelasi incident, alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, joi seara, Pichetul de pompieri nave operative Crisan a fost solicitat sa intervina la un accident naval in care a fost implicata o ambarcatiune. Incidentul s-a produs la mila 8, in apropierea localitatii Crisan. In…

- Este vorba despre un eveniment rutier despre care pompierii spun: ”In jurul orei 16.30 pompierii giurgiuveni fost solicitati pentru a interveni pe DN5 (zona Alidora) in dreptul localitatii Plopsoru la un accident rutier in care a fost implicat un autovehicul de teren in care se aflau 3 persoane: un…

- Autoritațile din Cernavoda, impreuna cu mai mulți localnici, s-au mobilizat pentru a scoate din apele Dunarii o femeie, de 41 de ani, care se aruncase de pe podul Sfanta Maria din oraș cu intenția de a se sinucide din cauza saraciei. Victima a fost salvata și transportata la spitalul din oraș.

- In acesta dimineata Capitania Zonala Girugiu a raportat, la ora 05.59, ca ieri, la ora 08.00 a avut loc un eveniment naval.Potrivit sursei citate, in zona Portului Calarasi salupa remorcher Perla s a scufundat partial.Nu au fost raportate victime sau scurgeri de hidrocarburi.Potrivit Wikipedia Portul…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.