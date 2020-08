Accident mortal, la Pogoanele! Un bucureștean și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs la Pogoanele. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din orașul Pogoanele, un barbat de 69 ani din București, ar fi pierdut controlul autoturismului, intrand in coliziune cu un alt autovehicul, la volanul caruia se afla un tanar de 20 de ani din Pogoanele. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul bucureșteanului de 69 de ani. Acesta se afla singur in autoturism. Nu au fost alte victime. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile.”… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

