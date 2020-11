Accident mortal la Copăceni! Două mașini l-au ”rupt”! Un pieton a fost ”rupt” efectiv, dupa ce a fost lovit de o mașina in zona localitații Copaceni, iar dupa ce a fost proiectat, o alta mașina a trecut peste el! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:05, in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un conducator de 41 de ani, din județul Timiș, care se deplasa pe DN1E60, in interiorul localitații Copaceni, ar fi lovit un pieton angajat in traversarea parții carosabile.…

- Un accident s-a produs intre localitațile Luna și Campia Turzii, in zona spalatoriei auto self service. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident mortal. Victimele au fost aruncate la 50 de metri distanta de masina.foto O persoana si-a pierdut viata, iar alta a suferit multiple traumatisme in urma unui accident de circulatie care a avut loc in cursul noptii de vineri spre sambata intre localitatile Bozovici si Bania, din judetul Caras-Severin.…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma accident rutier petrecut pe DJ 252, in comuna Barcea, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, un barbat de 52 ani, din localitate, a condus autoturismul…

- Soferul unui autoturism, un barbat de 60 de ani din Bucuresti, a murit dupa ce a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara, pe DN 6, informeaza Agerpres."Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, catre Alexandria, in…

- Clipele dinainte ca Ministrul Transporturilor Lucian Bode sa fie implicat intr-un accident pe drumul national care leaga Pitesti de Ramnicu Valcea au fost inregistrate de un internaut care a postat luni filmul pe Youtube. In filmul postat de utilizatorul DiarM666 se vede cum masina oficiala in care…

- Doua persoane aflate intr-un automobil inmatriculat in Alba au decedat miercuri dimineața, intr-un grav accident rutier petrecut pe DN 1, in localitatea Scoreiu, in apropierea intersecției cu DN 7C, din județul Sibiu. Din primele informații furnizate de IPJ Sibiu, șoferul unui autoturism care circula…

- Un tanar de 24 de ani a murit, miercuri, dupa ce a ajuns cu mașina sub un TIR, pe șoseaua de centura a municipiului Mediaș.Citește și: Un vasluian se zbate intre viața și moarte dupa ce și-a dat foc Din primele cercetari a reieșit ca șoferul in varsta de 24 de ani, din Birghiș, in timp…