Accident mortal între Văleni și Acățari Astazi, intre localitațile Valeni și Acațari, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un tir și un autoturism. In urma accidentului, a rezultat decesul unui barbat( conducatorul autoturismului), de 41 de ani, din comuna Neaua. Celalalt conducator auto, de 57 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totodata, o femeie, pasager in autoturism... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, intre localitațile Valeni și Acațari, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un tir și un autoturism. In urma accidentului, a rezultat decesul unui barbat( conducatorul autoturismului), de 41 de ani, din comuna Neaua. Celalat conducator auto, de 57 de ani, a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13 Sighisoara-Targu Mures, intre localitatile Valeni si Acatari, judetul Mures, a avut loc o coliziune intre un autotren si un autoturism. In urma accidentului o persoana din autoturism a fost ranita grav și a ramas…

- Un barbat de 41 de ani a murit, vineri, in urma impactului dintre o mașina și un TIR, intre localitațile Valeni și Acațari, județul Mureș. Potrivit Poliției Mureș, in urma accidentului, șoferul mașinii, un barbat de 41 de ani, din comuna Neaua, a murit. De asemenea, o femeie, pasager…

- Coliziune frontala intre un autoturism și un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov. Patru persoane au murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22, la ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca in localitatea Bistra a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar de 23 ani din Crasna Vișeului, in timp ce conducea un moped, fara a purta casca de protecție, pe raza…

- Un tanar de 22 de ani si un adolescent de 15 ani au murit, vineri seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 7, in judetul Dambovita. IPJ Dambovita a interenit, vineri, la un accient rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Lunguletu, unde o masina si un TIR s-au ciocnit. ”In […] Source

- Cu viteza, fara vizibilitate, dar cu mult "tupeu" și inconstienta. Asa a condus un sofer de TIR kilometri intregi, pe drumul Ungheni – Acațari, in județul Mureș. Cursa nebuna a fost filmata cu o camera de bord. In imaginile publicate de observator.tv, se vede cum TIR-ul inmatriculat in Bihor se lanseaza…

- Un grav accident rutier a umbrit ziua de Craciun, cand doua persoane au fost ucise pe un trotuar din Baia Mare, la intersecția Bd.Traian cu Bd.Republicii. Doi tineri care voiau sa urce intr-un taxi pentru a merge la colindat au fost spulberati de șoferul unei autoutilitare, care circula cu viteza excesiva,…