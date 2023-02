Accident mortal între Predeal și Râșnov. Circulația este blocată O persoana a murit dupa ce o cisterna s-a rasturnat intr-o curba de pe DN73, intre localitațile Predeal și Rașnov. In zona, circulația mașinilor este blocata. Potrivit IPJ Brașov, in accident a fost implicata o autocisterna, inmatriculata in Turcia, care „transporta produse nonpetroliere”. Aceasta s-a rasturnat intr-o curba, in afara șoselei. Șoferul, un barbat de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

