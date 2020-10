ACCIDENT MORTAL în Dăbâca. Un bărbat și-a pierdut viața Un accident mortal a avut loc aseara, in jurul orei 19:35, pe DJ161, in localitatea clujeana Dabaca. Conform IPJ Cluj, conducatorul unei autoutilitare, in varsta de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa inspre localitatea Luna de Jos, a surprins și accidentat un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Dabaca, care se deplasa pe aceași sens de mers, pe partea carosabila a drumului. In urma impactului, barbatul de 53 de ani a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

